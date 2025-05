Il Napoli vuole un grande esterno d’attacco: Chiesa più di De Bruyne

La trattativa per portare Federico Chiesa al Napoli sarebbe attualmente una delle più avanzate sul mercato, più concreta perfino di quella che riguarda Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club partenopeo ha avviato contatti serrati con il Liverpool, squadra che aveva acquistato l’esterno offensivo solo la scorsa estate. Nonostante l’entusiasmo iniziale, l’avventura inglese di Chiesa non ha rispettato le attese: numerosi infortuni e un impiego limitato lo hanno relegato ai margini, facendogli perdere anche la convocazione in Nazionale.

Aurelio De Laurentiis vede in Chiesa l’occasione ideale per rinforzare l’attacco azzurro, rilanciando un talento italiano che ha già dimostrato il proprio valore in Serie A. Il Napoli aveva già tentato un affondo per lui nella finestra di mercato invernale, ma ora sembra voler chiudere l’operazione con maggiore decisione. La proposta ufficiale del club partenopeo prevede un prestito con diritto di riscatto, una formula che consentirebbe di valutare il pieno recupero del giocatore prima di un investimento definitivo.

Dal canto suo, il Liverpool preferirebbe inserire un obbligo di riscatto, desideroso di chiudere in maniera definitiva il capitolo Chiesa. Nonostante la leggera divergenza tra le parti, il dialogo è continuo e costruttivo. Va ricordato che i Reds avevano acquistato il giocatore dalla Juventus per soli 12 milioni di euro, pagabili in quattro anni, dunque non si tratterebbe di un’operazione economicamente pesante per nessuno dei due club.

Federico Chiesa è molto attratto dalla prospettiva di tornare in Italia, soprattutto in una piazza importante come Napoli, che disputerà la Champions League. L’ex viola intravede nella maglia azzurra l’opportunità di rilanciarsi ad alti livelli e riconquistare anche la fiducia del commissario tecnico della Nazionale. La possibilità di giocare con continuità e da protagonista rappresenta per lui una motivazione fondamentale.

Infine, l’aspetto economico non sembra rappresentare un ostacolo: l’attuale ingaggio di 4,5 milioni netti a stagione è considerato sostenibile dal Napoli, che sarebbe pronto ad accoglierlo con entusiasmo. Alla luce di tutti questi elementi, l’operazione sembra ormai ben avviata e potrebbe presto andare in porto, anticipando persino altri grandi colpi come quello per De Bruyne.