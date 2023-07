Il Newcastle vuole Kvaratskhelia, offerta pronta

I Magpies sarebbero intenzionati a formulare un’offerta bella pesante per Khvicha Kvaratskhelia del Napoli

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli potrebbe ricevere una proposta improponibile per il proprio esterno georgiano. Il calciatore sarebbe stato messo nel mirino del Newcastle, che lo vorrebbe a tutti i costi. Si parla di un’offerta possibile da circa 90 milioni di euro da parte degli inglesi, che lo vorrebbero prendere per offrire all’attacco un po’ più di freschezza e velocità.

Cosa dice il Mattino

Qui di seguito ciò che si legge da parte dei colleghi: “Il pericolo, al solito, viene da Oltremanica. Perché pericolosi emissari hanno pronta l’offerta per una stella fino ad adesso considerata intoccabile: Kvaratskhelia. Il Newcastle, dopo Tonali, pensa di nuovo a pescare in serie A e punta l’esterno georgiano, eletto miglior calciatore del nostro campionato. Operazione che il club inglese che dall’ottobre 2021 è diventato proprietà del Fondo per gli investimenti pubblici (PIF) dell’Arabia Saudita vuole concretizzare dopo aver sfoltito la rosa. Trema il Napoli, dunque, anche perché la «proposta super indecente» potrebbe anche arrivare per l’altra stella azzurra. Per Kvara, De Laurentiis ha tenuto sempre sbarrate le porte. Chiaro che tutto dipende dall’offerta: per il momento, gli intermediari sauditi parlano di una cifra attorno ai 90 milioni di euro. Ora le cose sono due: De Laurentiis chiuderà sul nascere ogni trattativa o proverà a scatenare un’asta. Di sicuro, è un’estate caldissima, perché questi club-Stato possono mettere le mani praticamente ovunque senza badare a cifre. Kvara ha 4 anni di contratto ed è pronto a rinnovare, con adeguamento del suo ingaggio. Ma le vie del mercato, si sa, sono infinite”.