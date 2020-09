Il nome nuovo per il centrocampo del Milan è Toma Basic del Bordeaux

Non si ferma la ricerca del centrocampista in casa Milan. I rossoneri starebbero lavorando alla pista che porta a Federico Chiesa, ma in pratica ogni giorno arrivano notizie contrastanti circa l’interesse del club di via Aldo Rossi, che pare essere un po’ freddo per via dell’alta valutazione economica che Rocco Commisso fa del suo gioiello.

Per quanto riguarda il centrocampo vero e proprio, il nome in cima alla lista dei taccuini è sempre quello di Bakayoko, che andrebbe a rinforzare un reparto già impreziosito dall’arrivo di Sandro Tonali. Il profilo del francese piace molto, ma il Chelsea ne fa una valutazione davvero troppo alta che è al momento insostenibile a prescindere dalla modalità del prestito con diritto di riscatto.

È per questo motivo che nei giorni scorsi avevamo parlato della possibilità di alcuni profili di livello inferiore, in questo caso entrambi provenienti dalla Francia come Ibrahim Sangaré del Tolosa o di Boubakary Soumaré del Lille.

Questi giocaotori hanno un prezzo di cartellino che si aggira intorno ai 10 milioni di euro: spesa che la dirigenza rossonera potrebbe sostenere per rinfoltire la rosa da consegnare a Pioli poco prima dell’inizio della stagione 2020/2021.

Il nome nuovo che circola nelle ultime ore arriva nuovamente dalla Francia. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano “TuttoSport”, il Milan avrebbe fatto un sondaggio per Toma Basic, centrocampista croato del Bordeaux classe 1996. Una delle condizioni per concretizzare il suo arrivo è, però, la cessione di Krunic che sembra altrettanto imminente.