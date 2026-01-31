Il nuovo acquisto del Napoli ha detto di no a due squadre spagnole

Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira, il Napoli è ormai a un passo dal chiudere un’operazione importante in vista della prossima stagione. Il club azzurro è infatti alle fasi finali della trattativa per Alisson Santos, esterno offensivo di proprietà dello Sporting Lisbona, considerato uno dei profili più interessanti nel suo ruolo.

L’accordo tra le parti sarebbe impostato sulla formula del prestito con diritto di riscatto, per un pacchetto complessivo da 18 milioni di euro. Una cifra significativa che conferma la volontà del Napoli di investire su un talento giovane ma già pronto per il grande salto, inserendolo gradualmente nel progetto tecnico del club.

Determinante, nella riuscita dell’operazione, è stata la volontà del calciatore. Alisson Santos avrebbe infatti rifiutato due offerte provenienti da club della Liga spagnola, scegliendo con decisione la destinazione partenopea. Un segnale chiaro di come il progetto Napoli continui ad attrarre giocatori ambiziosi a livello internazionale.

Sul piano contrattuale, l’esterno, tra l’altro autore del goal decisivo mercoledì scorso a San Mamés che ha portato la sua ormai ex squadra tra le prime otto della Champions, avrebbe già raggiunto un’intesa totale con la società azzurra. L’accordo personale prevede un contratto di lunga durata, fino al 2031, a dimostrazione della fiducia reciproca tra il club e il giocatore e della centralità che Santos potrebbe avere nel futuro della squadra.

Se l’operazione verrà completata nei prossimi giorni, il Napoli aggiungerà alla rosa un’ala moderna, veloce e tecnica, capace di dare nuove soluzioni offensive. Un colpo in prospettiva ma anche immediatamente utile, che conferma la strategia del club: puntare su giovani di qualità per restare competitivo ai massimi livelli.