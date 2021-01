Il nuovo amore di Nina Moric: il 22enne Marco Iacono

Nina Moric ha da poco trovato un uomo amore. La showgirl ha infatti iniziato una relazione con un ragazzo più giovane di lei, di soli 22 anni. Il suo nome è Marco Iacono e attualmente i due appaiono molto affiatati e vicini. La loro storia, però, è stata criticata dal suo ex, Fabrizio Corona.

IL NUOVO AMORE DI NINA MORIC: I POST SUI SOCIAL – Sulle pagine social di Nina Moric sono apparse più foto che ritraggono allo scoperto lei con il suo nuovo fidanzato Marco Iacono. I due appaiono spesso molto vicini intenti ad abbracciarsi e baciarsi. “L’amore inizia con un sorriso, cresce con un bacio e finisce con una lacrima”, ha scritto lei, mentre il ragazzo ha pubblicato: “L’amore non ha età”.

CHI è MARCO IACONO – Del giovane ragazzo si sa molto poco. Sicuramente ha 22 anni, 22 in meno di Nina, appunto. Lei, invece, ne ha 44. In passato la Moric ha avuto una storia d’amore con Fabrizio Corona, padre di suo figlio Carlo. Ha avuto anche una lunga e al contempo difficile relazione con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Luigi Favoloso. La Moric ha poi deciso di denunciarlo per violenze.

LE PAROLE DI FABRIZIO CORONA – Il suo ex Fabrizio Corona ha rilasciato un’intervista a Live- Non è la D’Urso nella quale ha parlato di Marco in termini poco carini, definendolo: ”Un bambino di 22 anni senza un dito. Un tossico”. Del resto i rapporti con la Moric non sono dei migliori. Qualche tempo prima avevano tentato di riavvicinarsi per amore del figlio, ma ultimamente sono volate pesanti accuse reciproche.

E’ risaputo infatti, che lei ha reso pubblica una telefonata di lui nella quale era intento a minacciarla. Proprio in seguito a quest’episodio Corona l’ha definita ”psicopatica da manicomio”, sempre in collegamento con Barbara D’Urso. Come la prenderà Nina Moric dopo aver ascoltato le sue parole?