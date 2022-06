Il nuovo Napoli 2022/23 di SportItalia, formazione inedita. Ostigard, trattativa in chiusura

In casa Napoli si pensa alla prossima stagione. L’allenatore Luciano Spalletti e il presidente Aurelio De Laurentiis si sono posti come obiettivo quello di portare il club azzurro in Champions League, una manifestazione a cui la società partenopea non può fare a meno per una questione soprattutto economica.

Secondo le ultime indiscrezioni, diversi saranno i calciatori che non rinnoveranno con il club azzurro e decideranno quindi di lasciare la Campania. In particolare, SportItalia ha abbozzato la formazione titolare per il prossimo anno.

Già in porta potrebbe esserci una sorpresa, con Vicario pronto a subentrare ad Alex Meret qualora ce ne fosse bisogno. La difesa, invece, potrebbe avere solo qualche novità con Kalidou Koulibaly che alla fine potrebbe decidere di restare a Napoli ancora un altro anno. Questa la possibile formazione:

Vicario; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Olivera; Anguissa, Fabian Ruiz; Luis Alberto, Kvaratskhelia, Deulofeu, Osimhen.

A questi potrebbe aggiungersi un ulteriore acquisto in difesa, Leo Skiri Østigård,. Le trattative con quest’ultimo, infatti, proseguono e sarebbe ormai stato raggiunto l’accordo economico col calciatore e con il club. Il giocatore dovrebbe arrivare in Campania per poco meno di 5 milioni di euro con un ingaggio di un milione a stagione per i prossimi cinque anni.