Il nuovo Napoli di Conte ripartirà da Lindstrom: il danese la scommessa del tecnico pugliese

Il nuovo Napoli di Antonio Conte ripartirà da pochi calciatori. Molti hanno deluso e lasceranno il club partenopeo quest’estate. Il tecnico dovrà ripartire da chi ha voglia e tra questi potrebbe esserci un calciatori trascurato in questa stagione: l’attaccante danese Jesper Lindstrom.

Come dichiarato qualche settimana fa da Raffaele Auriemma, proprio Lindstrom potrebbe rappresentare la scommessa di Conte, il calciatore da far esplodere in questa stagione: “Ripartirebbe anche da uno di quei calciatori che non sta trovando troppo spazio in questa stagione”.

“Il mio riferimento è a Lindstrom. L’ex Eintracht sarebbe un punto fermo nel Napoli di Conte”, dichiarò il giornalista partenopeo.

IL NUOVO NAPOLI DI ANTONIO CONTE RIPARTIRA’ DA JESPER LINDSTROM: AFFARE DA 25 MILIONI DI EURO LA SCORSA ESTATE

Per acquistare le prestazioni sportive del calciatore, la scorsa estate Aurelio De Laurentiis ha speso 25 milioni di euro. Una cifra importante che però, fino a questo momento, non ha portato i risultati sperati.