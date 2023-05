Il nuovo Napoli di Gasperini: tre nuovi calciatori titolari, rischio partenza per tre big?

In casa Napoli si guarda al futuro senza Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo dirà addio al termine della stagione e in azzurro, secondo quanto annunciato dalle principali testate, sarebbe primo della lista Gianpiero Gasperini, attuale allenatore dell’Atalanta. Con l’attuale tecnico bergamasco, il Napoli sarebbe completamente stravolto.

Come riportato dal portale TuttoAtalanta, c’è un calciatore che non va d’accordo con il possibile nuovo allenatore del Napoli, Pierluigi Gollini: “Il caso Gollini aggiunge un’ulteriore nota di incertezza alla situazione. Il portiere, che era in prestito al Napoli con l’opzione del riscatto, non ha mai nascosto il suo rapporto burrascoso con Gasperini“.

Con l’arrivo di Gasperini, inoltre, si aprirebbero nuovi scenari di mercato, con i colpi Scalvini e Hojlund che potrebbero diventare realtà. Per acquistarli, Aurelio De Laurentiis dovrebbe fare uno sforzo economico non indifferente, sborsando oltre 80 milioni di euro. Inoltre, i due calciatori verrebbero acquistati solo con la certezza di un posto da titolare, con Kim e Osimhen che sarebbero quindi destinati all’addio. Un altro acquisto di livello del Napoli potrebbe arrivare dalla Lazio, Milinkovic Savic, con Zielinski che farebbe il percorso inverso.

Il nuovo Napoli titolare di Gasperini potrebbe quindi essere il seguente: Meret, Scalvini, Rrahmani, Di Lorenzo, Olivera, Lobotka, Anguissa, Milinkovic-Savic, Kvara, Politano, Hojlund. In ogni caso, Gasperini si dovrebbe adeguare al modulo utilizzato da Spalletti.