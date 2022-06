Il nuovo Napoli ecco come potrebbe giocare

La società partenopea ha iniziato subito a modificare la squadra per la prossima stagione che vedrà il Napoli giocare in Uefa Champions League. La squadra di mister Spalletti dovrà fare a meno del suo capitano, ovvero Lorenzo Insigne, che andrà a giocare al Toronto, al suo posto la società azzurra ha deciso di investire sul giovane georgiano Kvaratskhelia.

Il Napoli dovrà capire come gestire i suoi portieri, chi lasciar partire e chi tenere, non sembra esserci posto sia per Ospina che per Meret e, quindi, con molta probabilità il portiere italiano potrebbe lasciare gli azzurri complice anche l’errore disastroso in campionato con l’Empoli. Ospina andrebbe a giocare lui titolare e un giovane potrebbe essere il suo vice.

In difesa confermati, almeno per ora, al centro, Koulibaly (che sta trattando il rinnovo), Rrhamani e Juan Jesus. Per completare il pacchetto gli agenti del Napoli stanno contrattando con Ostigard, difensore del Brighton, quest’anno in prestito al Genoa. Le fasce difensive, saranno presidiate a destra da Di Lorenzo e Zanoli, a sinistra invece dal nuovo acquisto Olivera e da Mario Rui.

Il centrocampo è quello più in bilico, Fabian Ruiz, Demme , Zielinski e Politano potrebbero lasciare Napoli, confermati invece Lobotka, Anguissa (riscattato dal Fulham), Lozano che dovrebbe alternarsi con Kvaratskhelia a sinistra, Elmas che dovrebbe giocare largo a destra e Gaetano che è di ritorno dal prestito alla Cremonese. In avanti, a meno che non ci siano offerte mostruose, Osimhen resta, Petagna invece è seguito da varie squadre di bassa classifica. Infine per Dries Mertens si cerca ancora l’accordo.

Probabilmente il Napoli, quindi, continuerà a giocare con il 4-2-3-1, ma è troppo presto per tirare le somme in quanto diversi giocatori non hanno ancora deciso il proprio futuro. I tifosi del Napoli sperano di non dover vedere partire i propri beniamini (in primis Koulibaly e Mertens) e sperano di sognare ancora, gridando l’inno della Champions.