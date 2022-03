Il nuovo programma tv di Elettra Lamborghini

Quando sentiamo nominare Lamborghini, sono due le cose che ci vengono in mente: la ben nota casa automobilistica e di trattori ed Elettra Lamborghini, personaggio televisivo e cantante italiana, nonchè nipote del fondatore dell’omonima azienda. La donna bolognese ha avuto diverse esperienze nel campo televisivo e musicale: dai programmi su mtv, alla collaborazione con Guè Pequeno e Sfera Ebbasta per il singolo Lamborghini, la partecipazione a Sanremo nel 2020, fino alla più recente esperienza nell’Isola dei Famosi.

Quest’anno però, potrebbe essere un anno importante per Elettra: si parla che potrebbe condurre , per la prima volta, un programma televisivo. Non sarà la sola nella conduzione, ma si tratta comunque di una prima volta per la 27enne romagnola. Sarà uno show comico, su canale Nove, in cui sarà affiancata da numerosi comici e cabarettisti: i Panpers, già protagonisti a Colorado, ma si parla anche di Valentina Persia, Maurizio Battista, Dario Cassini, Giovanni Cacioppo, Alessandro Bianchi, Francesco Cicchella, Antonio Ornano, Alberto Farina, Barbara Foria, Pino e gli Anticorpi, Nando Timoteo.

Tale notizia è stata riportata da Davide Maggio; quest’ultimo ha riferito come questo programma sia stato prodotto da ColoradoTv,e questo spiegherebbe i moltissimi volti noti nel programma di Italia 1 che potrebbero partecipare in questo nuovo show; per quanto riguarda la messa in onda, Maggio riferisce che questa è prevista per il mese di aprile 2022, ma ancora non ci sono date certe.

Lo scorso dicembre, invece, è stata scelta come presentatrice della ottantaduesima edizione di Miss Italia al fianco di Alessandro Di Sarno. Ora per lei è arrivato il momento di sbarcare in tv con un nuovo programma, tutto suo, che la metterà alla prova in qualità di conduttrice: potrà dare sfoggio della sua simpatia e della sua spontaneità che in un programma comico sono a dir poco essenziali.