Il Pampa Sosa: “Ero al telefono con ADL, so chi sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione”

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’ex calciatore del Napoli ed ora opinionista TV, Roberto Carlos Sosa. Vari i temi affrontati, tra cui anche della possibile conferma sulla panchina azzurra di Luciano Spalletti.

“Prima di iniziare l’attuale stagione ho parlato a telefono di il presidente Aurelio De Laurentiis, il quale ha espresso parole di elogio per Luciano Spalletti, non solo per il presente ma anche per il futuro. De Laurentiis ha un suo modo di fare“.

“Non ho dubbi su chi sarà l’allenatore del Napoli durante la prossima stagione: Luciano Spalletti. Qualcosa in squadra andrà fatto ma so che ci sarà ancora lui sulla panchina azzurra“

Il Pampa Sosa è quindi sicuro della conferma di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione.

Sosa ha infine dichiarato: “Spalletti ha una grossa personalità, l’ho conosciuto ad Udine ed è stato per me il miglior allenatore che ho avuto in Italia“.