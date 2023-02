Il PC scalda troppo? Forse è il caso di portarlo in assistenza

Oggi utilizziamo i computer per fare tante cose: lavorare, studiare, giocare, guardare i nostri film preferiti e molto altro. Più sono le attività svolte, maggiori sono le possibilità che la CPU aumenti di temperatura e che, quindi, il PC scaldi troppo. Una situazione sicuramente spiacevole perché non solo influisce negativamente sulle prestazioni generali del dispositivo, ma è un chiaro indice che qualcosa non va e che è necessario correre ai ripari. Ci sono alcune azioni da intraprendere per verificare cause e trovare soluzioni ma, il più delle volte, per stare davvero al sicuro, sarà necessario rivolgerci al centro assistenza pc più vicino.

Il PC scalda troppo, quali sono le cause più comuni?

Può capitare di trovarsi nella situazione in cui il PC scalda troppo, specie se si stanno eseguendo programmi “pesanti”, come ad esempio alcuni giochi. Una CPU che si surriscalda non è difficile da notare: il computer, infatti, diventa caldo, le ventole sono molto rumorose e ci sono blocchi sullo schermo o, peggio, la tanto temuta schermata blu. Quali sono le cause più comuni che possono portare ad un problema di questo tipo? Normalmente esistono una serie di fattori che, collaborando tra loro, contribuiscono a surriscaldare il PC ed è importante conoscerle per cercare, quando possibile, di evitarle, a tutto vantaggio del nostro dispositivo.

Utilizzo contemporaneo di troppe applicazioni , magari “pesanti”.

, magari “pesanti”. Applicazioni che entrano in errore e non rispondono ai comandi.

e non rispondono ai comandi. Apertura di troppe schede nel browser utilizzato per la navigazione web.

nel browser utilizzato per la navigazione web. Ventole che non funzionano correttamente e andrebbero cambiate.

correttamente e andrebbero cambiate. Vie di ventilazione bloccate , magari dalla polvere che ostruisce il naturale passaggio dell’aria.

, magari dalla polvere che ostruisce il naturale passaggio dell’aria. Software non aggiornati .

. Virus o altro elemento dannoso che è riuscito ad insinuarsi nel PC.

o altro elemento dannoso che è riuscito ad insinuarsi nel PC. CPU o GPU eccessivamente surriscaldate.

Cosa fare prima di portare il PC che scalda troppo in assistenza?

Ci sono diverse azioni, come anticipato, che possono rivelarsi utili, a volte anche risolutive, nel momento in cui abbiamo a che fare con un PC che scalda troppo. Prima di rivolgersi a personale esperto è bene provarci: nel peggiore dei casi non risolveremo nulla e ci troveremo, comunque, al punto di partenza! Una delle prime cose da fare è pulire il computer rimuovendo lo sporco che vi si è accumulato e, soprattutto, la polvere che può ostruire i condotti di ventilazione. In questo modo andremo a migliorare il flusso d’aria e potremo, quindi, risolvere il problema. Evitiamo, poi, di utilizzare il PC in posti come letti o divani che possono impedire la normale circolazione dell’aria.

Controlliamo, quindi, che le ventole funzionino correttamente verificando che non siano troppo rumorose. Già nella fase di pulizia (coi PC fissi) potremo notare dei miglioramenti, ma non è detto che sia così. Utilizzare sistemi di raffreddamento esterni può anch’essa essere una soluzione quando un PC scalda troppo. In ogni caso, se il surriscaldamento ha una causa ben precisa, è bene andare a ricercarla e risolverla alla radice per evitare problemi futuri. Ecco perché portare il computer in assistenza potrebbe rivelarsi la scelta più saggia da compiere!