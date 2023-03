Il peggior calciatore dell’anno? Lo rivela Marca

Come di consueto, il quotidiano spagnolo Marca è pronto ad assegnare il premio come peggior calciatore dell’anno. Questa volta nella lista dei peggiori calciatori c’è anche un ex Napoli.

Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly arrivato in Premier quando il Chelsea si è presentato con un assegno da 40 milioni di euro alla porta di De Laurentiis. Da quando ha lasciato il Napoli, però, le cose non sono andate proprio come sperava tanto da essere stato definito “non da Chelsea“.

Insomma, chissà come sarebbero andate le cose se il difensore avesse deciso di restare all’ombra del Vesuvio e tentare l’impresa scudetto con i suoi ex compagni invece di finire in lista per il premio peggiore dell’anno.

In lista con il difensore senegalese ci sono anche altri volti noti del panorama calcistico, tra cui anche un italiano. Ecco i dodici candidati: