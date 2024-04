Il piano del Barcellona per prendere Dybala

A caccia di altri giocatori da aggiungere alla propria rosa, il Barcellona sta tenendo d’occhio Paulo Dybala. Anche se l’attaccante darebbe la priorità alla sua continuità alla Roma, le trattative per il prolungamento del suo contratto, che scade nel giugno 2025, non sono ancora state riattivate

Il Barcellona si è messo al lavoro con l’urgenza di rispettare le norme imposte dal Fair Play Finanziario. Per questo motivo, il presidente Joan Laporta è in prima linea nell’adempimento di questo compito con l’aiuto del suo top management. E questa estate sarà decisiva per i loro interessi.

Per quanto riguarda i futuri rinforzi, sembra che i Blaugrana stiano tenendo d’occhio la situazione di Paulo Dybala (30 anni). Alla Roma, questo fantastico giocatore dà il meglio di sé sotto la guida di Daniele De Rossi, che è entusiasta del suo fuoriclasse.

Paulo Dybala, il fiore all’occhiello della Roma per la prossima stagione

Libero nel 2025, le informazioni del giornalista Rudy Galetti spiegano che le trattative per prolungare il suo contratto non sono ancora state riprese. Una questione che non è passata inosservata al Barcellona, visto che La Joya ha una clausola rescissoria abbordabile fissata a 12 milioni di euro.

L’ex giocatore della Juventus è finito anche nel mirino del Chelsea che rappresenta un ostacolo per il Barcellona, che vuole il vincitore della Coppa del Mondo di Argentina a Qatar 2022. Senza contare che è tenuto d’occhio dall’Atletico Madrid, che sta cercando di dare un nuovo impulso di qualità al proprio attacco, Dybala potrebbe essere uno dei protagonisti della finestra di trasferimenti estiva.