Il piano del Comune di Napoli per contrastare il rincaro delle bollette

L’inizio del 2022 ha sancito un’aumento notevole di luce e gas: secondo i dati dell’ARERA, il primo trimestre 2022 ha fatto registrare un aumento dell’energia elettrica del 55% e del 42% del gas. Un insieme di fattori ha fatto si che il prezzo di queste materie aumentasse: la pandemia da Covid, fattori meteo sfavorevoli e a tensioni geopolitiche internazionali in ambito energetico.

Questi aumenti di luce e gas potrebbero avere effetti devastanti nei confronti di moltissime famiglie e imprese, già in difficoltà per i due anni di Covid-19. Mentre il governo sta decidendo delle soluzioni per venire incontro alla popolazione italiana, il Comune di Napoli metterà a disposizione un bonus pari a 600 euro.

A tal proposito ne ha parlato l’assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese al Mattino: “Stiamo mettendo in campo il bonus utenze, visti gli aumenti di gas ed elettricità. Si tratta di finanziamenti arrivati in Comune per l’emergenza Covid. Il bonus utenze, da 600 euro, si rivolge ai cittadini che hanno un reddito massimo di 6mila euro. Abbiamo messo una sola condizione: che siano adempienti ai pagamenti della Tari. Se non lo fossero non perdono il bonus. Una parte andrà a coprire il mancato pagamento della Tari”.

Per questa misura sono stati stanziati circa 8 milioni di euro, destinati a circa 35mila persone napoletane. I requisiti necessari sono che i nuclei familiari devono avere un reddito inferiore a 8.265 euro l’anno, soglia che si alza a 20.000 euro nel caso di famiglie con quattro o più figli. Chi li possiede riceverà il bonus direttamente sul proprio conto corrente.

Il sistema per richiedere il “Bonus utenza” è identico a quello dei buoni spesa, utilizzando la stessa piattaforma: https://bonuspesa.it/. Il bando sarà pubblicato sul sito del Comune a giorni e ci si dovrà iscrivere dimostrando di avere i requisiti precedentemente elencati.