“Il più forte è in panchina”, a Gattuso arrivano anche minacce di morte dal Messico

Il Napoli pensa al presente, ma anche al futuro. Conclusa la competizione della Coppa Italia, agli azzurri restano il campionato e la Champions League. In Serie A gli azzurri non possono più ambire a posizioni di rilievo e quindi, per Gattuso potrebbe essere l’occasione per fare degli esperimenti.

Tra gli azzurri, però, c’è un calciatore che, nonostante il prezzo pagato, non sembra rientrare negli schemi di mister Rino Gattuso: Hirving Lozano. È di ieri, infatti, la notizia di una discussione tra i due con il giocatore che è stato invitato a lasciare l’allenamento.

Saputa la notizia, dal Messico non sono arrivati commenti positivi sull’attuale allenatore partenopeo.

Hirving Lozano, infatti, è considerato una vera e propria star nel suo paese. Con Gattuso, infatti, l’attaccante messicano ha trovato spazio solo nei minuti finali della partita.

Sul web, sono arrivati numerosi commenti di tifosi messicani proprio contro il mister partenopeo: “Vergogna, fai giocare Lozano”; “Lozano fenomeno, il più forte è in panchina“. Qualche commento, inoltre, è andato anche sopra le righe, con minacce di morte all’attuale allenatore del Napoli.