Il portiere saluta Napoli, vestirà la maglia della Sampdoria

I blucerchiati chiudono per un portiere dal Napoli. Il calciatore in questione arriverà in prestito in Liguria

E’ Nikita Contini il nuovo portiere della Sampdoria. Il calciatore italo-ucraino lascerà in prestito il Napoli per accasarsi ai blucerchiati. I liguri hanno battuto la concorrenza di varie squadre di Serie B per il classe ’96, che ora sarà il vice Audero con l’addio ormai accertato di Falcone.

La Sampdoria, dunque, inizia a muoversi con un reparto arretrato che va ancora completato dato l’addio di Maya Yoshida direzione Bundesliga. Il giapponese ha lasciato a parametro zero e la Sampdoria non lo ha ancora sostituito a dovere.

Il Napoli intanto…

I partenopei nel frattempo stanno per concretizzare il trasferimento di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea, con quest’ultimo che pagherà parte dello stipendio del portiere classe ’94. Nel caso in cui dovesse partire Alex Meret, il Napoli potrebbe buttarsi direttamente su Salvatore Sirigu. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista Rai, secondo cui il portiere ex Torino e Genoa – attualmente svincolato, potrebbe essere il nuovo secondo partenopeo.

Anche se Walter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli si sbilancia con un “Meret rimarrà a prescindere dal portiere che arriverà”. Il numero 26 azzurro e il suo entourage stanno visionando tutte le possibilità e attualmente il rinnovo di contratto appare complicato da mettere in atto. L’ex Spal e Udinese vuole aspettare di sapere chi possa essere il suo concorrente per la maglia da titolare, ma filtra pessimismo nell’ambiente. Meret negli scorsi mesi si è visto sondato anche dal Torino, che potrebbe tornare all’attacco.