Il possibile sostituto di Osimhen

Il Napoli in questo mese di Giugno sembra essere già molto attivo sul mercato. La società partenopea dopo aver salutato Luciano Spalletti ha ufficializzato che il nuovo tecnico azzurro sarà Rudi Garcia. Ora c’è bisogno di risolvere diverse situazioni riguardanti i calciatori in rosa. Kim sembra che possa lasciare Napoli, diversi top club europei sono pronti a comprare il coreano tra tutti Bayern Monaco e Manchester United.

Lozano e Zielinski non riescono a trovare una soluzione per un possibile rinnovo di contratto e quindi per non perderli a zero dovranno essere venduti al miglior offerente. Infine c’è da capire il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante a Napoli è felice, non sta spingendo per andare via. Ma è chiaro che qualora arrivasse una offerta irrinunciabile sia al calciatore che alla società il club campano la prenderebbe seriamente in considerazione. Si parlala di proposte non inferiori ai 120, forse 130 milioni di euro.

Osimhen ha giocato una grande stagione quest’anno. Il nigeriano è stato il capocannoniere del campionato avendo segnato ventisei reti. Le sue prestazione sono state sempre di altissimo livello, ha giocato per la squadra ed ha dimostrato di essere un vero killer d’aria. Non sarà semplice trattenerlo, ma sopratutto sarà ancor più difficile trovare un degno sostituto.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nel momento in cui venisse ceduto il nigeriano, il presidente De Laurentiis e il nuovo tecnico Garcia vorrebbero investire su Jonathan David. Il canadese è un classe 2000 che nel club francese ha sostituito proprio il nigeriano e che oltre a vincere una League 1 ha segnato già 52 reti in 112 partite di campionato.

David è il primo nome per sostituire Osi ma non è l’unico. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però ci sono anche altre strade per l’erede del nigeriano. Gli attaccanti in questione fanno tutti parte della Serie A e sono: Vlahovic, Abraham e Beto.