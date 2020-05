Il Primo Ministro spagnolo annuncia: “La Liga ripartirà nella settimana dell’8 giugno”

Dopo la Bundesliga, che con oggi è già alla seconda giornata dopo la “sosta Covid-19”, è pronta a ripartire anche la Liga spagnola. Lo ha annunciato il Primo Ministro spagnolo, Pedro Sanchez: la Liga ripartirà nella settimana dell’8 giugno.

Inizialmente, era stata prevista la ripresa del suddetto campionato per il 12 giugno, per poi, secondo le voci circolate, slittare direttamente al 19 giugno. A quanto pare però non sarà così.

Infatti, il Primo Ministro, tra le tante cose di cui ha parlato per la ripresa della nazione, ha toccato anche il tema calcio. La prima partita da cui si dovrebbe ricominciare è il derby di Siviglia di venerdì 12 giugno, tra Siviglia e Betis Siviglia.

Il calendario dovrebbe essere diffuso la prossima settimana. Ricordiamo che mancano 11 giornate, e per questo si giocherà probabilmente tutti i giorni, in modo da chiudere tutto entro il 26 luglio.

Gli orari delle partite dovrebbero essere tutti nel pomeriggio-sera. Tra le 18 e le 19.30 per i giorni in settimana, tra le 19 e le 23 per i giorni del weekend.