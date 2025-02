Il procuratore di Da Cunha fa un occhiolino al Napoli: suggestione di mercato?

Durante l’ultima puntata della trasmissione radiofonica “Bordocampo – Il Tempo” andata in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto Frederic Guerra, procuratore di Lucas da Cunha, attaccante del Como.

Il capitano del Como ha da poco rinnovato il proprio contratto con il club lombardo, ma le parole del suo agente sembrano aprire le porte a un possibile trasferimento in estate, in particolare con un occhiolino fatto al Napoli. Guerra ha elogiato l’ambiente sereno del Como e la fiducia riposta nell’ex centrocampista offensivo, che si è adattato con successo a un nuovo ruolo sotto la guida tecnica attuale. Tuttavia, il procuratore ha poi lanciato un segnale chiaro, menzionando il Napoli come una possibile destinazione futura per il suo assistito.

Nonostante il recente prolungamento contrattuale, Guerra ha dichiarato che un trasferimento potrebbe concretizzarsi solo in caso di interesse da parte di un club che disputa la Champions League. “A meno che non venga una squadra che gioca la Champions, tipo il Napoli, che è la mia squadra… e non sono mai riuscito a portare un giocatore là, vedremo”, ha affermato. Questa frase ha subito acceso i riflettori su un’ipotetica trattativa, nonostante il Napoli non abbia ancora mostrato segnali concreti di interesse per il giocatore.

Il Como, attualmente una delle realtà più solide del calcio italiano grazie alla ricca proprietà, ha investito molto sul proprio organico e sull’allenatore Fàbregas, riuscendo a valorizzare al meglio Da Cunha. La sua versatilità e le prestazioni di alto livello lo hanno reso un elemento fondamentale per la squadra, tanto che la sua permanenza a Como sembrava scontata. Tuttavia, le parole del suo procuratore potrebbero cambiare le prospettive e accendere un’asta di mercato.

Intanto, il Como sarà il prossimo avversario del Napoli nella sfida di domenica alle 12:30 allo stadio Sinigaglia. Questo incontro rappresenta un passaggio fondamentale per i partenopei prima dello scontro diretto contro l’Inter, previsto per il weekend successivo. Sarà un’occasione per il Napoli di valutare da vicino le qualità di Da Cunha e, forse, gettare le basi per un futuro assalto al talento francese.

L’interesse del Napoli, qualora si concretizzasse, potrebbe rappresentare un’importante opportunità per il classe 2001, che farebbe un salto significativo nella sua carriera. Tuttavia, al momento non ci sono trattative ufficiali, e il giocatore resta concentrato sulle sue prestazioni con il Como.