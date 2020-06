Il prossimo acquisto dell’Inter arriva dalla Bulgaria: è il 2004 Nikola Iliev

Mentre l’Inter si prepara alla ripresa della stagione, più precisamente per affrontare il Napoli al San Paolo nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, dopo lo stop provocato dal Coronavirus, arrivano buone notizie anche fuori dal campo, in ambito calciomercato. È infatti attesa a ore l’ufficialità del prossimo colpo piazzato da Beppe Marotta, nonché primo acquisto del calciomercato estivo 2020.

Stiamo parlando del gioiellino classe 2004 Nikola Iliev. L’attaccante proviene dal Botev Plodviv e il trasferimento all’Inter sarà praticamente il compleanno per il suo sedicesimo compleanno festeggiato due giorni fa. Il bulgaro è stato avvistato oggi negli impianti di Appiano Gentile. Ci si è recato con il suo entourage per cominciare a prendere confidenza con gli ambienti nerazzurri e per limare i dettagli dell’accordo che lo legherà all’Inter.

La trattativa va avanti da tempo, ma lo stesso calciatore si era espresso a metà aprile manifestando il suo interesse a trasferirsi in Italia. Pare che Ausilio abbia dovuto addirittura sbaragliare la concorrenza dell’Ajax che lo voleva fortemente, ma Nikola è riuscito a dire no al club di Amsterdam per venire a giocarsela in Serie A.

Difficile pensare a un suo innesto già in prima squadra considerando la giovanissima età. Ben più probabile che gli si faccia fare un anno in Primavera per poi accorparlo gradualmente in prima squadra. E chissà che il futuro nerazzurro non passi proprio dal tandem Esposito (2002) e Iliev (2004).