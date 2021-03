Il prossimo Napoli tra conferme e bocciature: rischiano anche Koulibaly e Ruiz

La pausa per le partite delle Nazionali ha continuato a far accrescere le indiscrezioni che ormai da mesi circolano al riguardo della panchina del Napoli. Gennaro Gattuso si ritrova a dover leggere quasi tutti i giorni sui quotidiani i nomi dei suoi possibili successori, pur avendo vinto le ultime tre giornate consecutive di campionato.

Le ultime due, in particolare, conto il Milan e la Roma hanno contribuito a proiettare il Napoli verso le parti più nobili della classifica. I punti di distanza dal quarto posto occupato attualmente dall’Atalanta sono solamente due, ma il Napoli deve ancora recuperare la sfida contro la Juventus allo Stadium.

In quest’ottica di incertezza è comunque difficile ipotizzare quali possano essere gli innesti e le riconferme nella rosa del Napoli che dovrà affrontare la stagione 2021/2022. Ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha provato comunque a delineare il possibile scenario dei partenti.

In dubbio c’è anche il ruolo del portiere: “Possibile la partenza di Ospina. Per lui non c’è un problema di budget ma ha buone offerte da Messico, Turchia ed Emirati Arabi.” In bilico è anche la situazione di Koulibaly il cui ingaggio costa 11 milioni di euro alle casse del club. “Al di là del valore che avrà in questo mercato di crisi, qualsiasi cifra incassata sarà interamente plusvalenza per il club”.

Tra i sicuri partenti, la Rosea menziona Maksimovic e Hysaj che sono entrambi in scadenza. A centrocampo, invece, l’indiziato principale ad andare via è Fabián Ruiz che ha offerte proprio dalla Spagna. Demme sarà riconfermato al contrario di Bakayoko, dato che il Napoli non eserciterà l’opzione per il suo riscatto. Infine, anche Lobotka rischia di non trovare posto in questa squadra.