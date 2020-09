Il PSG fa sul serio per Skriniar, l’Inter chiede almeno 60 milioni di euro

La permanenza di Milan Skriniar in nerazzurro è tutt’altro che certa. Nell’ultima parte della passata stagione, oltre a qualche problemino fisico, Antonio Conte l’ha comunque relegato in panchina facendo già intendere che ci fosse qualche problema. Ed effettivamente, sono molte le squadre interessate ma nelle ultime ore la più indiziata sembra proprio il PSG.

I campioni di Francia hanno deciso di puntare tutto sul difensore nerazzurro per rinforzare la propria difesa. Dopo l’acquisto di Alessandro Florenzi che ha rimpiazzato l’uscita di Thomas Meunier, i francesi sono ancora intenzionati a migliorare il proprio reparto difensivo per sopperire alla partenza di Thiago Silva che è andato al Chelsea.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il PSG starebbe accelerando le operazioni per chiudere la trattativa con l’Inter per Milan Skriniar:

“PSG are really interested in Milan #Skriniar. The intermediary Marcelo #Simonian is in Milan to try to reach an agreement with #Inter. #Leonardo is preparing for the centre-back a 5-year offer (€6M/year as a salary), meanwhile Inter ask €60M to sell him. #transfers”

Traduzione: “Il PSG è realmente interessato a Milan Skrianiar. L’intermediario Marcelo Simonian è a Milano per trovare un accordo con l’Inter. Leonardo offre al giocatore un quinquennale a 6 milioni di euro annui; l’Inter lo valuta non meno di 60 milioni di euro”.

Il grande ostacolo è dunque il prezzo che chiede la dirigenza cinese dell’Inter, giacché il PSG la ritiene una valutazione totalmente fuori mercato e vuole trattare per cercare di abbassare le pretese interiste.