Il PSG guarda in casa Juve: Bernardeschi e De Sciglio gli obiettivi ma dietro c’è Icardi?

Torna a scaldarsi l’asse Paris Saint-Germain-Juventus, il club francese è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione e ha messo nel mirino un paio di giocatori di proprietà bianconera: stiamo parlando di Federico Bernardeschi e Mattia De Sciglio.

IN USCITA – Tra i due il principale indiziato a lasciare Torino è proprio l’ex Fiorentina, ormai finito indietro nelle gerarchie di Maurizio Sarri e praticamente mai impiegato negli ultimi due mesi. Il PSG è interessato, la Juve per lasciarlo andare chiede 30 milioni di euro.

RITORNO DI FIAMMA – Quello per De Sciglio, invece, è un interesse che non è mai scemato. Il terzino è stato vicinissimo al PSG a gennaio nell’ambito dell’operazione Kurzawa, ma la Juve alla fine ha rifiutato l’affare. Possibile, però, che in estate il giocatore si trasferisca in Francia a titolo definitivo.

TERRENO PER ICARDI? – I contatti tra le due squadre sono costanti, dietro entrambe le operazioni poterebbe, però, essercene un’altra più importante, quella che porta a Mauro Icardi. Possibile che i due club stiano preparando il terreno per mettere in piedi un affare congiunto, con riscatto da parte del PSG e immediata cessione ai bianconeri.