Il PSG ha messo sul piatto 80 milioni di euro per strappare Dybala alla Juventus

Uno dei calciatori della Juventus più ambiti dalle big europee è senza dubbio Paulo Dybala. Il 26enne argentino ha un contratto che lo lega al club bianconero fino a giugno 2022 ed è richiesto da vari top club internazionali. Dopo qualche momento difficile, neanche Maurizio Sarri ha potuto fare a meno di lui e, infatti, i tifosi hanno ancora negli occhi lo straordinario goal messo a segno nell’ultima partita contro l’Inter per affossare i nerazzurri.

Più volte si era fatto avanti il Manchester United per provare a portare via la joya da Torino come già aveva fatto con Paul Pogba, ma la dirigenza bianconera ha sempre fatto muro e l’argentino ha preferito rimanere in Serie A.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, pochi giorni prima di affondare definitivamente il colpo e ufficializzare l’acquisto di Mauro Icardi dall’Inter, il PSG ha fatto un sondaggio con la Juventus per avere Paulo Dybala. L’offerta del club francese si aggirerebbe intorno agli 80 milioni di euro.

L’intenzione di Dybala è quella di restare più tempo possibile e di diventare un simbolo nonché un giocatore chiave della squadra. L’ex Palermo, infatti, sarebbe già nella fase di negoziazioni per rinnovare ed estendere il suo contratto fino a giugno 2025. Ovviamente l’argentino riceverebbe anche un importante adeguamento del suo ingaggio.