Il PSG non molla Ronaldo: con un’offerta da 70 milioni la Juve può dare il via libera

In attesa di sapere se Cristiano Ronaldo sarà a disposizione per la sfida in Champions con il Barcellona di mercoledì sera (la negatività al tampone deve arrivare entro domani alle 21), non si fermano le voci di mercato che lo vorrebbero lontano dalla Juventus nel prossimo anno.

Stando a quanto riporta stamani in Spagna Don Balon, sulle tracce del fuoriclasse portoghese c’è sempre il Paris Saint-Germain, pronto ad offrire a CR7 l’ultimo grande contratto della carriera.

Ronaldo è legato ai bianconeri da un accordo fino al 2022 e Pirlo vorrebbe tenerlo fino a naturale scadenza, ma qualora arrivassero offerte di quelle importanti la stessa società potrebbe lasciarlo andare.

Secondo il noto portale spagnolo, il PSG proverà a portare il giocatore a Parigi nella prossima estate, con la Juventus che potrebbe vacillare dinnanzi ad una proposta da 70 milioni di euro.

Cedendo il giocatore a quelle cifre i bianconeri risparmierebbero gli enormi costi di ingaggio e racimolerebbero un cospicuo tesoretto da reinvestire per l’eventuale sostituto.