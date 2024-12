Il PSG punta di nuovo Victor Osimhen per rilanciare l’attacco

Il Paris Saint-Germain guarda al mercato di gennaio con l’intento di rinforzare il reparto offensivo, individuato come principale lacuna dell’attuale rosa. Dopo un inizio di stagione poco brillante in Champions League, il club parigino sembra intenzionato a riportare in auge il nome di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray, ma ancora legato contrattualmente al Napoli.

Per Luis Enrique Osimhen è una priorità

Secondo le dichiarazioni di Daniel Riolo, noto editorialista di RMC Sport, la dirigenza parigina starebbe preparando un’offerta concreta per assicurarsi l’attaccante nigeriano.

La scelta di non puntare sul giocatore nella scorsa finestra di mercato sarebbe stata rivalutata dall’allenatore Luis Enrique, che ora considera Osimhen una priorità per rafforzare la squadra. La clausola rescissoria inserita nel contratto del calciatore, fissata a 75 milioni di euro per trasferimenti verso club esteri, rappresenta un punto chiave per il possibile accordo.

Il presidente del PSG ha già aperto all’idea di nuovi innesti, confermando la volontà di intervenire per dare nuova linfa a una rosa che finora non ha rispettato le aspettative.

Il ritorno di Osimhen tra i possibili obiettivi del club testimonia l’ambizione di rilanciare il progetto sportivo con un attaccante di livello internazionale, capace di incidere nelle competizioni più importanti.