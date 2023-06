Il PSG si sta interessando a Marcus Thuram e… a Chiesa

La squadra francese sta cercando di aggiungere un altro attaccante di prima classe alla propria rosa dopo che il francese ha rifiutato il trasferimento in Italia

In attesa di annunciare acquisti come Marco Asensio e Manuel Ugarte, il PSG non perde tempo. E vuole affrettare le possibilità di migliorare la propria rosa osservando il mercato che conosciamo alla ricerca di altri obiettivi. Così, oggi la squadra francese è rimasta senza una delle opzioni contemplate.

Marcus Thuram stava dando una possibilità alla squadra francese, tanto che il suo futuro sembra essere in questo caso vicino al Milan. L’attaccante del Borussia M’gladbach è già libero, come sappiamo. Pertanto, al fine di migliorare ulteriormente il proprio attacco, i campioni di Francia si stanno concentrando su un altro obiettivo interessante per rafforzare il proprio potenziale d’attacco.

Chiesa piace e non poco

Nel frattempo, la squadra francese ha deciso di muoversi per un altro attaccante. Federico Chiesa ha realizzato quattro gol e sei assist in 32 partite in questa stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ala potrebbe essere acquistata per 60 milioni di euro, una cifra superiore a quella spesa dalla Vecchia Signora. Il giocatore in questi giorni avrebbe chiesto un rinnovo di contratto a circa 8 milioni di euro, con la Juventus che sarebbe disposta a cederlo pur di non rinnovarlo a quelle cifre.

Siamo quindi di fronte a un giocatore di alto livello, sbilanciato e con la capacità di fare la differenza in molte partite. Ora è tornato nei radar della squadra parigina, che è ancora alla ricerca di soluzioni per migliorare la propria rosa.