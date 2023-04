Il PSG torna in corsa per Zidane: ma lui dà la priorità alla Juve

Il Paris Saint Germain ritorna in corsa per Zinedine Zidane che però sembrerebbe voler prioritizzare un trasferimento alla Juventus

Zinedine Zidane è rimasto senza squadra da quando ha lasciato il Real Madrid. Il PSG, che lo aveva già tra i candidati alla panchina quando alla fine ha scelto Christophe Galtier, è ora ottimista sulla sua incorporazione, riporta “L’Équipe”. Tuttavia, secondo RMC Sport, il francese preferirebbe tentare la fortuna a Torino se la Juventus bussasse alla sua porta.

Christophe Galtier è sulla sedia elettrica del PSG, visto che la squadra francese non ha avuto la stagione sperata. Inoltre, i presunti commenti razzisti dell’allenatore durante il suo periodo al Nizza potrebbero essere puniti con una pena detentiva. Polemiche a parte, il PSG è concentrato a concludere la stagione nel migliore dei modi e a programmare la stagione 2023-24. Che potrebbe portare un nuovo arrivo in panchina, Zinedine Zidane.

Chi sarà il tecnico del PSG?

Secondo “L’Équipe”, il Parco dei Principi starebbe pensando nuovamente all’ex allenatore del Real Madrid. Hanno provato a convincerlo in passato, ma non è stato possibile e il club ha finito per affidare l’incarico a Galtier, ma non si sono dimenticati di lui.

Al-Khelaïfi, proprietario del club, è ottimista sull’arrivo di Zidane. In precedenza aveva rifiutato il PSG perché sperava di succedere a Deschamps come allenatore della Francia, ma dopo la Coppa del Mondo ha rinnovato, quindi quella porta sarebbe completamente chiusa.

RMC Sport’, invece, sostiene che Zidane sia alla ricerca di un progetto a lungo termine e che la sua opzione preferita sia la Juventus. Se lo chiamano da Torino, non dovrà pensarci troppo.

Nel caso in cui non riuscissero a convincere Zizou nemmeno in questa occasione, il PSG ha altri nomi in ballo. José Mourinho della Roma è il preferito di Luis Campos. Anche Marcelo Gallardo, libero dopo aver lasciato il River, e Thiago Motta, allenatore del Bologna, sono nella rosa dei candidati.