Il Real Madrid prende una decisione su Vlahovic

L’attaccante serbo era nel mirino qualche mese fa. E da allora è stato oggetto di rapporti ricorrenti che continuano a mantenere questa voglia di prenderlo

Il Real Madrid non ha deciso molto finora su questioni come l’attacco, dove l’assenza di Mariano Díaz deve essere compensata. È probabile la presenza di Álvaro Rodríguez in prima squadra, ma potrebbero esserci anche altre decisioni dopo aver visto le numerose assenze di Karim Benzema in questa stagione.

Queste sono solo speculazioni, alcune delle quali sono all’ordine del giorno da molto tempo. Lo scorso inverno, infatti, erano piuttosto ricorrenti le voci che ponevano nientemeno che Dusan Vlahovic nel radar della squadra di Ancelotti, che voleva rafforzare l’attacco con l’attaccante di proprietà della Juventus.

Una riduzione dei prezzi?

Autore di 11 gol e 4 assist in 35 partite, il 23enne serbo era all’epoca nel mirino di diverse squadre. E ora dall’Italia ci dicono, con informazioni riprese da As, che la vecchia signora potrebbe essere costretta a vendere questo giocatore se non entrerà nei posti della Champions League.

Il 23enne balcanico fa notizia perché il suo prezzo passerebbe da circa 90-100 milioni di euro a circa 60-70 milioni. L’attaccante è quindi nel mirino di diversi club, e i campioni d’Europa saranno tra questi? Difficile prevederlo, ma la sensazione è che se la Juventus dovesse ricevere un’offerta congrua potrebbe cedere il giocatore. Il rendimento in questa stagione è discontinuo, con i bianconeri che sembrerebbero voler cercare di capire cosa fare di lui. Il giocatore vuole capire cosa sia meglio per il suo futuro, perché l’aria a Torino sembra farsi pesante.