Il Real Madrid prepara la super offerta per de Ligt: la Juventus fa muro

In Spagna non si fa altro che parlare di Matthijs De Ligt, giovane centrale della Juventus e della nazionale olandese sbarcato a Torino nella scorsa estate per oltre 80 milioni di euro. Sulle tracce del difensore c’è il Real Madrid di Florentino Perez, che l’ha messo in cima alla lista dei desideri in vista della prossima estate.

Dietro l’interesse dei blancos c’è la ricerca all’erede di Sergio Ramos, ormai 34enne. De Ligt piace per doti e professionalità dentro e fuori dal campo. Portarlo a Madrid, inoltre, rappresenterebbe un vero e proprio sgarro ai rivali storici del Barcellona.

I catalani, infatti, nella scorsa estate hanno lottato con la Juve per soffiare il giocatore all’Ajax, ma senza successo. Nello scorso aprile hanno poi tentato di strapparlo proprio ai bianconeri, ma il presidente Agnelli non ne ha voluto sapere.

L’ostacolo vero per il Real è rappresentato proprio dalla volontà della Juventus di non privarsi del giocatore. Ostacolo che Florentino Perez tenterà di aggirare mettendo sul piatto una di quelle cifre da capogiro: dalla Spagna parlano di un’offerta da 100 milioni di euro.

La Juve dal canto suo proverà a resistere e ha già fatto sapere di non aver intenzione di cedere il giocatore in questa estate. De Ligt è considerato un pilastro per il presente e per il futuro della retroguardia bianconera e la società farà di tutto per trattenerlo a Torino.