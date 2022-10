Il Real Madrid prova a soffiare Dalot alla Juventus

Diogo Dalot potrebbe finire per essere soffiato dal Real Madrid. Il calciatore portoghese potrebbe rinnovare con il Manchester United e trasferirsi in Spagna

Inizia a diventare telenovela quella legata a Diogo Dalot. Il calciatore portoghese continua ad intrigare tante squadre di Serie A, con quello che è il suo futuro che attualmente appare incerto. Il calciatore è cercato da Milan, Juventus e Roma con il Manchester United che sta pensando al da farsi.

I red devils avrebbero una clausola per il rinnovo automatico del contratto, che renderebbe vani gli sforzi delle società italiane. Il calciatore, inoltre, ora sarebbe cercatissimo anche da un’altra società estera pronta a fare follie per lui.

Pronta l’offerta al Manchester United

Il Real Madrid, infatti, avrebbe pronta un’offerta da circa 40 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza. Un’offerta che il Manchester United potrebbe valutare, specialmente perché potrebbe essere utile per far cassa. Non che al Manchester United serva così tanto, ma linfa nuova per acquistare un altro calciatore non fa mai male. Il Manchester United sta osservando varie piste, che porterebbero principalmente ad un ex talento red devils: Frimpong. Dalot verrebe sostituito con lui.

Non è detto però che il giocatore non possa rimanere, specialmente perché sta trovando buon minutaggio con la maglia del Manchester United in questa stagione. Buone prestazioni per lui, ad oggi, con una netta crescita di partita in partita. Juventus, Milan e Roma ci proveranno fino all’ultimo ma più passa il tempo e più le possibilità si abbassano. Il giocatore sembra allontanarsi e l’Italia sembra attualmente un miraggio.