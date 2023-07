Il Real Madrid rifiuta un’offerta per Lucas Vázquez dalla Juve

Pur avendo un ruolo secondario nella squadra di Carlo Ancelotti, il versatile giocatore gode dell’appoggio dei campioni della Copa del Rey. Ecco perché la Juventus ha fatto un’offerta per Lucas

La rosa del Real Madrid è una questione che verrà affrontata nel dettaglio nel prosieguo di questa finestra di trasferimenti estivi. A questo proposito, in attesa che si concretizzi il nuovissimo acquisto di Kylian Mbappé (dal PSG), la priorità è accelerare l’operazione di uscita.

Detto questo, il protagonista in questione in questo articolo non sarà uno dei giocatori scartati per la prossima stagione. Ci riferiamo a Lucas Vázquez (32 anni), un giocatore che si è sempre contraddistinto per la sua versatilità. Un professionista che sicuramente porterà qualità molto positive sulla fascia destra.

L’offensiva della Juventus

Nel frattempo, le informazioni di Defensa Central indicano un crescente interesse della Juventus per la vecchia conoscenza dell’Espanyol. Inoltre, i piemontesi hanno presentato un’offerta di 8 milioni di euro fissi + altri 5 milioni di euro di incentivi per aggiudicarsi Lucas. La risposta dei bianconeri è stata categorica.

Il 14 volte vincitore della Champions League ha rifiutato la proposta dei bianconeri, visto che non contempla la partenza del giocatore dalla Casa Blanca. Il suo contratto con le merengues scade a metà del 2024, quindi la Vecchia Signora dovrà guardare ad altre strade sul mercato. Insomma, Lucas ha ancora molto tempo a disposizione nel Real Madrid e non sembra ci sia per ora la possibilità di vederlo lontano da Madrid. La prossima stagione, almeno, sembra sia quella giusta per continuare insieme e provare a vincere altro.