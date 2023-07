Il Real Madrid si allontana da Dybala

In attesa dell’esito della trattativa con Kylian Mbappé, in uscita dal PSG, un gioiello è stato offerto al Real Madrid. Paulo Dybala, la cui clausola d’acquisto è salita a 12 milioni di euro, potrebbe arrivare al Real Madrid. Ma alla Castellana per il momento non prendono in considerazione il suo arrivo

Con la partenza inaspettata di Karim Benzema, l’attacco del Real Madrid si è ridotto a livelli preoccupanti. I Los Blancos hanno perso uno dei migliori attaccanti della loro storia. Pur avendo chiuso per l’arrivo di Joselu, il galiziano non può essere un sostituto a lungo termine di Benzema. Endrick è in attesa, ma il suo arrivo non avverrà prima del 2024.

La priorità è chiara: Kylian Mbappé. Nelle ultime ore, sembra che la firma dell’uomo di Bondy abbia subito un’accelerazione. Infatti, come riporta L’Équipe, il PSG lascerebbe partire Mbappé per circa 150 milioni di euro. Ma, come riporta Defensa Central, al Santiago Bernabeu sono arrivate altre offerte.

Stella di Roma

Si tratta di Paulo Dybala. Autore di 18 gol e 6 assist con la Roma, La Joya ha trovato il suo miglior livello sotto José Mourinho. Arrivato nella capitale italiana in trasferimento gratuito, la clausola di recompra di 12 milioni di euro rende il playmaker argentino un vero affare di mercato. Libero nel 2025, la Roma sta già cercando di rinnovare il suo fuoriclasse per eliminare questa clausola.

Ma come sottolinea il suddetto media, Dybala non è una priorità in questo momento a La Castellana. Così, il Madrid ha rifiutato l’offerta del giocatore del Laguna Larga. Una squadra che potrebbe accogliere Dybala è la Real Sociedad, che ha perso una grande risorsa dopo il grave infortunio di David Silva, che sta pensando di appendere definitivamente gli scarpini al chiodo.