Il Real Madrid si defila per Vlahovic?

In un momento di crisi della Juventus, l’attaccante è un’alternativa per i 14 volte vincitori della Champions League. Tuttavia, un trasferimento al Chelsea (in cambio di Romelu Lukaku) sembra essere di un grande passo avanti

La priorità per il centrocampo d’attacco del Real Madrid è Kylian Mbappé (stella del PSG). Identificato come il giocatore più chiacchierato delle ultime sessioni di mercato, la verità è che il braccio di ferro tra le parti è ancora in corso. Di conseguenza, i Blancos stanno studiando le alternative negli uffici.

Il motivo è ovvio: i campioni della Copa del Rey non considerano una certezza l’approdo della vecchia conoscenza del Monaco. A questo proposito, è emersa la candidatura di Dusan Vlahovic (23 anni). Dopo una stagione un po’ discontinua alla Juventus, potrebbe rilanciare la sua carriera.

Dusan Vlahovic si avvicina al Chelsea

Tuttavia, il giornalista Romeo Agresti ha riferito che il Chelsea è il favorito per accogliere il serbo. Inoltre, ha dichiarato che “l’unica destinazione possibile al momento” è il club londinese. Sarebbe senza dubbio una stella nella Premier League, dove i calciatori con le sue caratteristiche sono riusciti sempre a brillare.

Per quanto riguarda l’operazione con i bianconeri, si parla di uno scambio con un giocatore dei Blues (Romelu Lukaku). In altre parole, il belga vestirebbe la maglia del club piemontese, mentre Vlahovic si unirebbe alla squadra di Mauricio Pochettino. Il Real Madrid, intanto, brucia le tappe per il tanto atteso Mbappé. Il francese è fuori rosa al Paris Saint Germain e non sembra vi sia la possibilità di vederlo giocare con i parigini.