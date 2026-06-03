Il Real Madrid “spaventa” gli azzurri: Rabiot potrebbe sostituire un top azzurro

L’arrivo imminente di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli apre una nuova fase per il club azzurro, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Antonio Conte. Dopo i successi ottenuti dal tecnico salentino, il nuovo allenatore dovrà garantire continuità ai risultati e costruire una squadra competitiva, puntando anche su giocatori di fiducia già conosciuti in passato.

Tra i nomi accostati al Napoli nelle ultime settimane spicca quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, uomo di fiducia di Allegri, sarebbe tra gli obiettivi della società guidata da Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, il possibile arrivo del giocatore solleva dubbi, anche per via del suo ingaggio elevato e delle implicazioni che potrebbe avere sul centrocampo azzurro.

Una parte della tifoseria, infatti, come riportato da AreaNapoli.it, teme che l’eventuale acquisto di Rabiot possa coincidere con la partenza di Scott McTominay, considerato uno dei migliori interpreti della stagione napoletana. Il mancato rinnovo ufficiale dell’accordo con lo scozzese ha alimentato le preoccupazioni di chi teme una cessione eccellente.

A rendere ancora più insistenti le voci di mercato contribuisce il presunto interesse del Real Madrid per McTominay, sostenuto dall’apprezzamento del nuovo tecnico José Mourinho. Sui social, molti tifosi esprimono apprensione davanti all’idea di perdere un giocatore diventato centrale nel progetto tecnico. Il Real Madrid sta infatti iniziando la sua campagna di rafforzamento che nella giornata di ieri ha visto il concretizzarsi delle trattative di Konaté del Liverpool e di Dumfries dell’Inter.

Nonostante le indiscrezioni, il Napoli non sembra intenzionato a privarsi facilmente del proprio centrocampista. La società prenderebbe in considerazione una cessione solo davanti alla volontà esplicita del calciatore e a un’offerta ritenuta adeguata al suo elevato valore di mercato.