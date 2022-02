Il Real Madrid sta trattando Ospina

Gli emissari del Real Madrid saranno in Italia per trattare l’ingaggio di Ospina, in scadenza con il Napoli

David Ospina sarà quasi sicuramente una delle prime uscite del Napoli nella prossima stagione. Il portiere colombiano sembrerebbe voler cambiare aria, con la società che non tenta più di rinnovargli il contratto. Le parti sembrano lontanissime, nonostante il giocatore stia comunque continuando a giocare assiduamente. Spalletti infatti preferisce il colombiano a Meret, tanto da fargli giocare gran parte delle partite.

Quasi sicuramente l’ex Arsenal andrà altrove, con i partenopei che cercheranno di sostituirlo. In lizza per il possibile post Ospina ci sarebbero Thomas Strakosha della Lazio e Alessio Cragno del Cagliari. Intanto per Ospina si registra l’interesse del Real Madrid, che vorrebbe acquistare il giocatore a zero per la prossima stagione.

Carlo Ancelotti spinge per avere il portiere

La situazione Courtois sembra preoccupare il Real Madrid, tanto che il portiere belga potrebbe lasciare le merengues a fine stagione. Il suo sostituto sembrerebbe essere proprio David Ospina, fortemente voluto da Carlo Ancelotti. Il belga ha un contratto che scadrà nel 2026, dunque è probabile che il Real Madrid provi a cederlo già da subito forte anche della tranquillità di un contratto lungo. L’attuale valore di Courtois è di 65 milioni, ma potrebbe venir via a meno.

Secondo Fabio Santini la trattativa per Ospina al Real potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane. Ai microfoni di 7 Gold, il giornalista infatti afferma che il Real Madrid faccia sul serio per il portiere della nazionale colombiana, con Carlo Ancelotti pronto ad accoglierlo. Gli emissari del Real Madrid saranno in Italia per trattare l’ingaggio.