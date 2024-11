Il Real Madrid valuta il ritorno di Rafa Marin: possibile addio al Napoli già a gennaio

Il Real Madrid potrebbe riportare Rafa Marin nella propria rosa, nonostante la recente cessione al Napoli. A riferirlo è il programma spagnolo El Chiringuito, con ulteriori dettagli forniti dal giornalista Jose Luis Sanchez.

La squadra guidata da Carlo Ancelotti è alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo, reso vulnerabile dagli infortuni di diversi giocatori chiave. Tra questi, David Alaba e il brasiliano Militao, quest’ultimo alle prese con una grave lesione al legamento crociato e danni ai menischi, oltre al laterale Daniel Carvajal.

Marin potrebbe essere la soluzione

L’eventuale ritorno di Marin sarebbe considerato una soluzione per integrare la difesa già durante la finestra di mercato di gennaio. Tuttavia, resta da capire quale sarà la posizione del Napoli, sia in termini tecnici che economici.

Rafa Marin, infatti, non ha avuto un impatto significativo nella squadra partenopea sotto la guida di Antonio Conte, scendendo in campo solo una volta, in Coppa Italia contro il Palermo, e passando gran parte del tempo in panchina.

Un’eventuale trattativa potrebbe dipendere dalla volontà del Napoli di lasciarlo partire senza opporre resistenza e dall’offerta economica che il Real Madrid sarà disposto a presentare.