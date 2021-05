Il Real scarica Hazard: la Juventus nel futuro?

Eden Hazard nel mirino della critica dopo l’eliminazione del Real Madrid in semifinale di Champions con il Chelsea. L’esterno belga sotto accusa non solo per la prestazione da dimenticare ma soprattutto per quanto accaduto al fischio finale.

A far scatenare l’ira dei tifosi è stato il comportamento del giocatore, che al termine della gara ha riso e scherzato con i suoi ex compagni di squadra nonostante il momento non certamente felice del Real, appena fuori dall’Europa che conta dopo una prestazione decisamente incolore.

Non è la prima volta che Hazard finisce nel mirino di stampa e tifosi. Il belga è stato uno degli acquisti più costosi nella storia del Real (circa 120 milioni di euro), ma fino a questo momento ha inciso poco e spesso ha mostrato una condizione fisica scadente.

Ecco perché, nonostante l’importante investimento, il patron dei Blancos Florentino Perez sarebbe pronto a cedere l’attaccante al miglior offerente già al termine di questa stagione.

Dalla Spagna accostano Hazard alla Juventus in virtù degli ottimi rapporti tra Perez e Agnelli, ma l’operazione è onerosa e senza qualche cessione eccellente difficilmente i bianconeri potranno mettere le mani sul giocatore.