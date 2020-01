Il regalo giusto? Un bracciale con un messaggio mirato e d’effetto

Parlando di bijoux sembra proprio che il 2020 confermerà il grande successo di prodotti come i bracciali Kidult. Dopotutto la varietà di prodotti che questo brand propone ai propri clienti è tale da assecondare i gusti di tutti. Un bracciale di questa marca è il regalo adatto ad ogni occasione e per persone di ogni età. Nella semplicità del bracciale che si può acquistare in diversi modelli uno più bello dell’altro, si ha la possibilità di scegliere fra una moltitudine di charms e medagliette con messaggi diversi.

Ecco quindi che si ottiene un bracciale perfetto per la mamma, per la nonna, per il proprio lui, per l’amico filosofo da regalare quando si desidera. I bijoux in questione di solito piacciono a tutti perché, anche se di fatto si tratta di articoli semplici e molto di moda (quindi molto diffusi), non sono mai banali e difficilmente si incontra qualcuno che ha lo stesso identico bracciale. Il grande vantaggio è che nonostante la qualità dei materiali e del prodotto il costo è vantaggioso, specie se si acquista online: scopri qui il catalogo Kidult di GioiaPura e trova il gioiello perfetto.

I messaggi: un Kidult per ognuno di noi

I messaggi che si possono comunicare con i bracciali Kidult sono veramente innumerevoli cosicché, in base a chi indosserà il gioiello, si potrà trovare quello ideale. Con un bijoux si possono quindi augurare felicità e fortuna, si può ricordare un evento speciale, si può manifestare il proprio affetto, festeggiare un traguardo: insomma si tratta di un piccolo pensiero che cela un valore grande. Per scegliere il bracciale giusto bisogna pensare alla persona che lo riceve e al motivo per cui si fa il presente.

Se si fa questo regalo in occasione di una laurea, di un compleanno, di un traguardo speciale per la persona si potrà richiamare quell’evento con un messaggio adeguato. Se si vuole invece far colpo e donare qualcosa con cui farsi ricordare non mancano i messaggi romantici in cui si promette amore, protezione, attenzione. Oltre ai messaggi semplici ci sono le citazioni famose, le frasi tratte da canzoni storiche, gli aforismi.

Un Kidult è l’ideale anche per sottolineare un legame: ci sono frasi che parlano di amicizia, di legami familiari speciali, di amore eterno. Altri modelli, ancora, celebrano invece personaggi famosi, icone che rappresentano un modo di vivere o di pensare: per i fan di questi non ci sarà niente di meglio che indossare qualcosa che li richiami.

Tanti modelli fra cui scegliere

Il vero valore dei bracciali Kidult è sicuramente nei messaggi che portano con sé, ma bisogna dire che il loro grande vantaggio sta anche nel fatto che le tipologie di bracciale sono diverse. In questo modo è possibile davvero trovare un prodotto che rispecchi i gusti, le abitudini e il comfort di ogni persona che dovrà indossare il bracciale.

Ecco che quindi il brand propone i suoi bracciali in versione rigida, tintinnante in diverse tipologie di metallo per adattarsi a gusti e outfit diversi. Bracciali fatti di palline infilate in un bracciale morbido che segue i movimenti e le curve del polso, bracciali rigidi spessi per l’uomo o per chi ama le cose più semplici. E per chi non ama proprio i bracciali? Non c’è problema perché esistono anche le collane.