Starmer, decisiva svolta per il Regno Unito: “Pronto a riconoscere lo Stato di Palestina”

Dopo la Francia, anche nel Regno Unito avviene una decisiva svolta. La Gran Bretagna, infatti, diventerà il secondo Paese del Consiglio di sicurezza dell’Onu, la seconda nazione del G7 e la 149/ma a riconoscere lo Stato palestinese. Ad annunciarlo è stato il premier britannico Keir Starmer.

“Pronto a riconoscere lo Stato di Palestina” – Dopo la conclusione della riunione del gabinetto del suo governo, tenutasi martedì 29 luglio, Starmer ha annunciato l’importante decisione presa. Il Regno Unito riconoscerà lo stato della Palestina, a meno che non adotti misure sostanziali per porre fine alla “situazione spaventosa” a Gaza e non soddisfi altre condizioni, come il cessate il fuoco.

Il premier britannico ha quindi deciso di seguire quanto deciso dalla Francia, il cui presidente Macron ha così gioito di questa svolta: “Insieme riapriamo la prospettiva di pace”. Al contrario della Gran Bretagna che si riserva qualche giorno prima della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite per prendere una decisione, il premier francese non pone alcuna condizione.

Davanti ai giornalisti riuniti al Palazzo di Vetro per il consueto briefing, David Lammy, il Ministro degli Esteri inglesi, ha dichiarato che il Regno Unito si dice pronto a riconoscere lo Stato di Palestina a settembre, prima dell’Assemblea Generale dell’ONU, ribadendo il sostegno alla soluzione dei due Stati.

Nelle prossime otto settimane, l’obiettivo è influenzare la situazione sul campo, chiedendo un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l’invio di aiuti a Gaza. Lammy auspica che la decisione presa oggi contribuisca ad alleviare le sofferenze e ad avviare un processo diplomatico verso una pace duratura.