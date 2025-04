Il Retroscena di Conte: “Mi avevate promesso Gilmour, non potete darmi Arthur”

Durante la scorsa estate, il Napoli si trovava alla ricerca di un rinforzo a centrocampo e aveva individuato in Billy Gilmour del Brighton il profilo ideale per il proprio progetto tecnico. Tuttavia, la trattativa per il giovane scozzese si rivelò più complicata del previsto, tanto che la dirigenza partenopea prese in considerazione l’ipotesi di virare su Arthur, centrocampista in uscita dalla Juventus. L’idea di un suo arrivo sembrò concretizzarsi per qualche ora, ma alla fine il trasferimento non si materializzò.

A far naufragare l’opzione Arthur fu proprio Antonio Conte, che si oppose fermamente alla sua acquisizione. Il tecnico del Napoli, infatti, aveva già espresso la sua preferenza per Gilmour e non era disposto ad accettare un’alternativa non richiesta. Secondo quanto rivelato dal giornalista Sky Francesco Modugno ai microfoni di Radio Marte, Conte fu irremovibile: “Mi avete promesso Gilmour, non potete darmi Arthur”, avrebbe dichiarato alla dirigenza azzurra.

La forte insistenza di Conte portò il Napoli ad abbandonare definitivamente la pista che conduceva al centrocampista brasiliano e a riprendere con determinazione la trattativa per Gilmour. Il giorno successivo, infatti, il club riuscì a chiudere positivamente l’affare, soddisfacendo così la richiesta del proprio allenatore. Una scelta che, col senno di poi, si rivelò azzeccata, visto l’impatto positivo dello scozzese nella squadra.

Oggi Gilmour è un punto fermo del centrocampo napoletano e si sta dimostrando un elemento chiave nello schema tattico di Conte. La sua visione di gioco, la capacità di dettare i tempi e il dinamismo in mezzo al campo lo rendono un tassello imprescindibile della formazione titolare. Il tecnico azzurro aveva visto lungo e i fatti gli stanno dando ragione.

Questo retroscena mette in evidenza quanto Conte sia meticoloso nelle sue scelte di mercato e quanto consideri fondamentale il rispetto degli accordi presi con la dirigenza. La sua determinazione nel volere Gilmour a tutti i costi ha permesso al Napoli di assicurarsi un centrocampista di grande qualità, evitando un’opzione di ripiego che probabilmente non avrebbe garantito lo stesso rendimento.