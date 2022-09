Il retroscena su Dybala: il Manchester United lo ha trattato a lungo

Paulo Dybala avrebbe potuto vestire la maglia dei red devils. Il calciatore argentino ha però scelto la Roma

La trattativa che quest’estate ha portato Paulo Dybala a vestire la maglia giallorossa della Roma può dirsi tutto, meno che facile. Il calciatore argentino ha scelto di arrivare nella capitale, dopo aver trattato a lungo con l’Inter.

L’accordo con i nerazzurri sembrava esserci, salvo poi saltare all’ultimo. I nerazzurri non potevano tesserarlo per problemi economici e allora il calciatore ha scelto di sposare il progetto giallorosso. Anche un’altra squadra, però, avrebbe approcciato la Joya prima che si trasferisse nella capitale.

Il Manchester United ci ha provato

I Red Devils avrebbero trattato il calciatore a lungo, prima che scegliesse di trasferirsi alla Roma. Una trattativa con basi economiche più elevate rispetto a quelle proposte dai giallorossi, ma con Paulo che non si sarebbe sentito al centro del progetto.

Il calciatore sarebbe potuto finire in Premier League, ma lui voleva restare in Serie A. Scelta che adesso lo ha e lo sta premiando, dato che sta facendo le fortune della Roma. Il giocatore continua a sfornare buone prestazioni e, per ora, non sembrano esserci avvisaglie di infortuni gravi. Giusto qualche acciacco fisico, ma per ora sta giocando con regolarità.

Il nuovo numero 21 dei giallorossi continua ad essere uno dei migliori in ogni partita, con José Mourinho che quest’estate ha spinto parecchio per averlo. La Joya continua a stupire e ad essere il giocatore dalla classe immensa che abbiamo già potuto ammirare in maglia bianconera.