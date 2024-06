Il ruolo della video analisi AI nella sicurezza dei casinò italiani

L’implementazione dell’ intelligenza artificiale sta cambiando il panorama del gioco d’azzardo italiano. Sempre più casinò infatti riconoscendo i vantaggi derivanti sfruttano la video analisi per la sicurezza del loro portale dei relativi utenti. L’intelligenza artificiale tra l’altro aiuta i casinò a monitorare meglio i vari giocatori, a prevenire le frodi, a fornire un palinsesto sicuro nonché a tenere sott’occhio i clienti a rischio di ludopatia. Con la video analisi di intelligenza artificiale, i proprietari di casinò si aspettano anche di migliorare l’esperienza del cliente , di attirare più giocatori e di ottimizzare il loro marketing.

La video analisi AI semplifica il controllo degli accessi sui portali online

L’integrazione dell’analisi video con l’ausilio dell’intelligenza artificiale e che molti operatori di siti di gioco italiani adottano, è significativa poiché tende a migliorare i sistemi di controllo e garantisce agli utenti dei casino di vivere un’esperienza più personalizzata molto più fluida. Utilizzando algoritmi avanzati di riconoscimento facciale, questi sistemi offrono un metodo rapido e accurato per verificare le identità, eliminando la necessità di controlli manuali e nel contempo riducendo i tempi di attesa. Ciò migliora l’efficienza complessiva del controllo degli accessi al portale da parte degli utenti interessati.

La tecnologia di analisi video AI consente tra l’altro a dipendenti e soggetti autorizzati di accedere facilmente alla piattaforma di gioco online attraverso ingressi dedicati. Inoltre, per gli ospiti VIP, la tecnologia permette il riconoscimento immediato, consentendo al personale di creare per loro un’esperienza su misura ed esclusiva.

L’analisi video AI aiuta i casinò italiani a prevenire le frodi

Ogni casinò online corre il rischio di frode o furto di dati, per cui il monitoraggio video con l’intelligenza artificiale si rivela utile per tenere costantemente d’occhio i giocatori e catturare gli eventuali segni di comportamenti fraudolenti. L’identificazione tempestiva è fondamentale anche per scoraggiare i crimini e proteggere gli utenti che vogliono semplicemente godersi la loro visita nel casinò online che hanno scelto. L’analisi video basata sull’intelligenza artificiale può tra l’altro analizzare un’enorme quantità di dati, grazie a specifici algoritmi che monitorano l’attività di gioco dei singoli giocatori e segnalano immediatamente quelli le cui azioni sembrano insolite e fraudolente.

La video analisi con l’AI argina il problema di dipendenza da gioco d’azzardo

Gli utenti italiani di casinò online a rischio di incorrere in dipendenza da gioco d’azzardo, oggi vengono in gran parte monitorati tramite la video analisi AI. Si tratta infatti di soggetti che abitualmente investono molti soldi e quindi sono a rischio di ludopatia. L’ente regolatore italiano ADM in tal senso obbliga tutti i gestori di portali di gioco online ad essa affiliati di monitorare tali utenti in modo da creare per loro un ambiente sicuro. In caso contrario, possono essere multati o perdere la licenza. Inoltre la tecnologia AI tramite l’analisi video identifica i giocatori a rischio di dipendenza da gioco e invia i dati rilevati agli operatori del sito in modo che possano concentrarsi su di essi e di adottare specifiche linee guida affinché la situazione non diventi irrisolvibile. In Italia nel caso di giocatori problematici autoidentificati, l’analisi video con l’intelligenza artificiale viene utilizzata per aiutarli a tenersi lontani nei periodi in cui sono maggiormente a rischio e non riescono a controllarsi. In tali situazioni il riconoscimento facciale viene utilizzato per identificare automaticamente le persone a cui viene vietato l’accesso al portale vietate consente allo staff di intraprendere le azioni appropriate per garantire che non scommetta nemmeno un centesimo di euro.

L’ottimizzazione del marketing attraverso la video analisi AI

L’analisi video basata sull’intelligenza artificiale si rivela efficace anche per l’ottimizzazione del marketing di un casinò online. I dati raccolti si rivelano infatti preziosi per conoscere il comportamento dei giocatori e analizzare il tempo che trascorrono su determinati giochi, e in riferimento a questi ultimi, anche a capire quali sono i più amati. Queste informazioni consentono in definitiva di comprendere le tendenze e prendere decisioni migliori sull’ottimizzazione della piattaforma digitale. Raccogliere, analizzare e comprendere come si muovono e si comportano i visitatori dei casinò e quali preferenze hanno, aiuta infatti i proprietari del portale online a pianificare le attività di marketing e a migliorare sia l’esperienza utente che a massimizzare i ricavi derivanti dalle loro transazioni sul conto gioco che hanno aperto.