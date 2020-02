Il Segreto, la soap opera cancellata per calo di ascolti

Se seguivate con assiduità “Il Segreto”, abbiamo una brutta notizia per voi. La soap opera verrà presto cancellata.

PERCHÈ – Una domanda legittima, perché stoppare una serie che tanto commuoveva e piaceva ai telespettatori? Ebbene, la ragione è semplice. Antenna 3, canale spagnolo che accoglieva la soap si è reso conto di un’inquietante e drastico calo di ascolti negli ultimi 4 anni. Sempre più spettatori si disinteressavano della sorte di questi personaggi che conoscono ormai da anni. Considerando l’andamento della situazione, anche la rete italiana Canale 5, che mandava in onda la serie nel bel paese, dovrà adattarsi alla scelta dei produttori spagnoli. Verranno trasmessi in entrambe le nazioni gli episodi di scarto entro fine anno.

A PROPOSITO DELLA SOAP – “Il Segreto”, in spagnolo “El Secreto de Puente Viejo”, ruota attorno alle peripezie e tal volta sventure della ricca famiglia dei Montenegro. Il motore della storia (perlomeno nella prima stagione) è l’arrivo nella loro vita della levatrice Pepa Balmes (Megan Montaner). Quest’ultima si innamora di Tristan (Alex Gadea), figlio della proprietaria di casa Montenegro, Francisca (Maria Bouzas). La situazione diventa presto insostenibile quando torna nella vita di Pepa Carlos Castro (Paul Durà e Pedro Pablo Isla), suo ex datore di lavoro e amante, il quale tempo fa le portò via il figlio avuto insieme. Recentemente on line è stato pubblicato un video che omaggia la serie, un modo per dirle addio. Per vederlo clicca qui.