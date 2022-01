Il Sole 24 Ore: “In vendita il 66% di una società di Chiara Ferragni”

Problemi finanziari in vista per una delle società di Chiara Ferragni. Secondo quanto riportato da un articolo curato da Carlo Festa sull’edizione odierna de Il Sole 24 Ore c’è addirittura la possibilità che l’azienda della nota influencer debba mettere in vendita addirittura il 66% delle sue quote. Stiamo parlando della Fenice Srl, società titolare dei diritti di sfruttamento del marchio dell’influencer, che ultimamente registra perdite per 3,4 milioni di euro a fronte di un fatturato da 1,9.

Stando alle parole del giornalista de Il Sole 24 Ore, si starebbe cercando un fondo di “growth capital” e per farlo avrebbe affidato l’incarico alla Bnp Paribas che adesso dovrà occuparsi di cercare potenziali partner già a partire dalla settimana prossima per trovare investitori interessati a rilevare queste quote.

Attualmente, secondo la divisione dell’azionariato della Fenice Srl, Chiara Ferragni ne detiene almeno il 32,5% delle quote, mentre l’azionista di maggioranza sarebbe Paolo Barletta che secondo Festa sarebbe il maggior indiziato a lasciare la società, i cui rapporti tra gli azionisti non sembrerebbero comunque tra i migliori. L’eventuale uscita quindi di Barletta, porterebbe a una riorganizzazione dell’assetto societario con, presumibilmente, una maggiore peso della di moglie di Fedez al suo interno.

L’articolo continua con l’analisi degli ultimi bilanci depositati secondo i quali la società avrebbe perso fino a 3,4 milioni nel 2020. C’è da dire che queste perdite sono state causate anche per via di alcune multe che sono state pagate per la rescissione anticipata di alcuni contratti di licenza.

La società Fenice, dunque, si vedrebbe costretta a riorganizzarsi cercando nuovi capitali per tentare sia di risollevarne le sorti sia per trovare fondi di investitori che le permetterebbero di lanciarsi maggiormente sul mercato internazionale, visto che allo stato attuale delle cose i ricavi della Fenice “raggiungerebbero attualmente i 26 milioni di euro, ma in realtà questo dato sarebbe riferito all’indotto, cioè le vendite di gruppi terzi sui prodotti con licenza Chiara Ferragni”. In ogni caso, ciò che sembra sicuro è che verrà fatta un’operazione per apportare nuovi capitali.