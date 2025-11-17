Il sostituto di Anguissa potrebbe essere in casa: Conte lo valuta

Dopo l’infortunio di Frank Anguissa il Napoli potrebbe ritornare sul mercato, anche se Antonio Conte starebbe potenzialmente pensando di adattare un giocatore già presente in rosa per evitare di sovraccaricare la squadra di nuovi innesti

Infortunio pesante per Anguissa

Anno finito per Frank Anguissa. Il camerunense, infatti, è rimasto infortunato durante una partita della nazionale ed ha terminato in anticipo il suo 2025. Il giocatore non sarà disponibile almeno fino a febbraio, che renderà inutile il pensare ad una convocazione per la Coppa d’Africa.

Questo, però, lo renderà non disponibile anche per gli impegni del Napoli che ora si ritroverà inevitabilmente a doverlo sostituire. Tre mesi senza un tassello così importante del centrocampo sono tanti, con i partenopei che dovranno pensare a come sostituirlo.

Il possibile sostituto è già in rosa?

Attualmente il Napoli non ha un vero e proprio sostituto in rosa per Anguissa, considerando che le caratteristiche tecniche del camerunense sono difficili da replicare da qualsiasi giocatore della rosa partenopea. Serve qualcuno di fisico, con alcuni colleghi che indicano come Antonio Vergara abbia stupito Antonio Conte per crescita fisica e che possa essere lui il sostituto eventuale dell’africano. Al momento, però, sembrerebbe più probabile che i partenopei ricorrano al mercato visto che il trequartista italiano appare ancora troppo acerbo e abbia doti fin troppo offensive per sopperire alla mancanza enorme di Anguissa. La possibilità più concreta è quella di vedere Gilmour in campo, quando rientrerà, o un cambio di modulo.