Il successo dei casinò online e delle slot gratis ha fatto registrare numeri da capogiro nel 2020. Ma a cosa si deve?

Quello dei casinò online è attualmente un settore tra i più prolifici al mondo. Nei decenni successivi al lancio della prima piattaforma, il gioco d’azzardo virtuale ha fatto registrare numeri da capogiro. Tuttavia, ci si aspetta un incremento dei guadagni negli anni a seguire, legato allo sviluppo di nuovi giochi, di strumenti utili per migliorare le risorse di rete e l’esperienza di gioco. Il fenomeno mediatico, accessibile anche da qualsiasi dispositivo mobile, va oltre le novità introdotte di recente a livello legislativo. Nulla ferma la vertiginosa crescita del gioco d’azzardo in Italia e nel resto del mondo.

I dati italiani del casinò online

Complici la semplicità d’accesso e le quote base, i casinò virtuali hanno fatto registrare una massa critica dell’utenza superiore al 69%. Le slot gratis si consacrano i giochi più amati dagli italiani ed il segreto del loro successo è presto svelato: aggiornate periodicamente, si contraddistinguono per la grafica sempre nuova ed accattivante. Dai dati registrati nei primi mesi del 2020 sono stati poco più di una decina di migliaia di euro i soldi spesi per la versione virtuale dei classici cabinati e delle macchinette. Il punto di forza dei casinò online sono proprio le slot gratis, seguite dal poker (amato dai professionisti che si cimentano in sfide live sfruttando la tecnologia streaming video), e dagli altri giochi come il blackjack, il baccarat, il bingo e la roulette. Entro la fine dell’anno si prospetta un bilancio positivo di 1 miliardo e 15 milioni di euro (il 29% in più rispetto agli anni precedenti).

I vari giochi del gambling

Il gambling, ovvero il gioco d’azzardo online, ha abbattuto ogni barriera. Il nuovo millennio ha rivoluzionato la concezione di rete telematica. Se infatti il primo collegamento ad internet nella storia consentiva a malapena la gestione a distanza dei cabinati fisici e delle macchinette, oggi ha aperto le porte ad una nuova mania. L’Italia figura tra gli sviluppatori europei più dediti al miglioramento delle risorse e della grafica del gioco. Il riscontro positivo degli utenti costituisce un input maggiore. L’idea di introdurre bonus di benvenuto e promozioni, sposata anche da Starcasinò, rende l’esperienza del gioco online ancora più accattivante ed intrigante. Negli anni a venire saranno sicuramente tantissime le novità e le chicche commerciali volte ad alimentare il boom economico di questo settore in continua e instancabile crescita.