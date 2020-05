Il Tempo, la FIGC apre l’indagine dopo le parole di Lotito: “Juve-Inter, vabbè l’avete vista”

La Procura federale ha avviato un’inchiesta in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, ai microfoni del quotidiano Repubblica il 26 aprile scorso:

“Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che vabbè, l’avete vista”.

I sostituti procuratori della FIGC ha deciso di aprire un procedimento in merito alle parole del patron, che hanno alimentato dubbi e sospetti, per i quali Lotito sarà ora chiamato a rispondere. A riportare l’indiscrezione è Il Tempo.

Secondo il noto quotidiano romano, nel caso in cui il numero uno biancoceleste fornisse elementi e informazioni in grado di mettere in dubbio la regolarità della sfida tra Juve e Inter, la Procura sarebbe chiamata ad aprire un’indagine per illecito sportivo.

Qualora invece Lotito non disponesse di alcun elemento a sostegno delle sue parole, gli inquirenti potrebbero valutare il deferimento in base all’articolo 23 del nuovo Codice di giustizia sportiva che vieta:

«Le dichiarazioni lesive della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA».