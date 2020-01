Il terzino Tsimikas sarà il terzo acquisto del Napoli di Gattuso

Si chiama Konstantinos Tsimikas è greco e sarà il terzo acquisto della campagna acquisti gennaio 2020 del Napoli. Dopo l’ufficialità arrivata oggi di Stanislav Lobotka a conclusione della lunga telenovela con il Celta Vigo, e l’arrivo di Diego Demme dal Lipsia, Gattuso riceverà un altro uomo per puntellare il suo organico e cercare di rincorrere la Champions League lontana 11 punti (Roma e Atalanta sono appaiate a 35 punti contro i 24 del Napoli).

Tsimikas arriva dall‘Olympiacos, è un terzino sinistro che vanta anche 3 presenze con la nazionale greca. L’Olympiacos lo prelevò nel 2014 dalle giovanili del Panserraikos per poi fargli fare varie esperienze, tra le quali in Danimarca con l’Esbjerg e in Olanda con il Willem II. Quest’anno però aveva iniziato la stagione nella sua patria collezionando 14 presenze e 5 assist vincenti in Super League greca e 6 presenze e un assist in Champions League.

Giuntoli piazza quindi un altro colpo abbastanza low cost. Il cartellino di Tsimikas si aggira tra i 6 e gli 8 milioni di euro, che sommati ai 12 milioni girati al Lipsia e al bonifico di 21 milioni di euro inviato in Galizia, danno già un totale tra i 39 e i 41 milioni di euro, a dimostrazione che il Presidente De Laurentiis voleva investire in questo calciomercato per rinforzare la rosa.

L’acquisto di Tsimikas potrebbe essere formalizzato già nella giornata di domani o comunque entro il fine settimana, difficile però vederlo in campo sabato sera contro la Fiorentina. Con l’arrivo del classe ’96 si andrà a rimpiazzare l’uscente Faouzi Ghoulam ormai in rotta con la società, ma del resto anche lo staff del Napoli non credeva più nel suo reintegro ed è andato a cercare il suo sostituto.